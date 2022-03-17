Спрос на золотые слитки вырос в разы после отмены НДС

При этом особо востребованные слитки небольшого размера могут заканчиваться быстрее, в таком случае клиентам надо ожидать следующего завоза.

При этом 10 марта цена на золото упала ниже психологической отметки в две тысячи долларов за тройскую унцию. Кроме того, гендиректор Ассоциации гильдии ювелиров России Эдуард Уткин заявил, что в 2022 году ювелирная промышленность в стране сократит потребление золота для изготовления изделий.

