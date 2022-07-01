Застройщики «встанут дыбом» против запрета льготной ипотеки на «однушки»

Накануне Счетная палата РФ предложила запретить выдачу льготной ипотеки на покупку студий и однокомнатных квартир. Там считают, что государству не следует поддерживать спрос на некомфортные типологии жилья.

«Вряд ли это будет реализовано, потому что застройщики встанут дыбом и будут защищать свою позицию. У них достаточно много предложений по однокомнатным квартирам и студиям. Учитывая цены и то, что застройщики, в отличие от вторичного рынка, эти цены держат. Позиция какая-то странная, не могу понять, чем она может быть мотивированна. Разговоры о том, что если семья купила однокомнатную квартиру в ипотеку, то потом она никогда не сможет ее продать… Это не правда. Люди продают квартиры и покупают лучше, когда у них улучшается ситуация. Просто по факту выбивается целый класс людей, у которых нет денег на двухкомнатные квартиры, а есть только на однокомнатную», - сказал Барсуков.

В свою очередь вице-президент Российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что запрет выдачи льготной ипотеки на покупку однушки и студий только ухудшит доступность жилья. По его словам, вместо запрета необходимо расширить программу ипотеки, чтобы можно было за доплату взять жилье с большей площадью.