Застройщики «встанут дыбом» против запрета льготной ипотеки на «однушки»
В случае принятия такого запрета «выбьется» целый класс людей, который может позволить себе только однокомнатную квартиру, отметил в эфире НСН эксперт Константин Барсуков.
Предложение Счетной палаты РФ о запрете выдачи льготной ипотеки на покупку однокомнатных квартир не будет реализовано, застройщики будут всеми силами защищать свою позицию, так как у них очень много предложений по однушкам, заявил эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне Счетная палата РФ предложила запретить выдачу льготной ипотеки на покупку студий и однокомнатных квартир. Там считают, что государству не следует поддерживать спрос на некомфортные типологии жилья.
«Вряд ли это будет реализовано, потому что застройщики встанут дыбом и будут защищать свою позицию. У них достаточно много предложений по однокомнатным квартирам и студиям. Учитывая цены и то, что застройщики, в отличие от вторичного рынка, эти цены держат. Позиция какая-то странная, не могу понять, чем она может быть мотивированна. Разговоры о том, что если семья купила однокомнатную квартиру в ипотеку, то потом она никогда не сможет ее продать… Это не правда. Люди продают квартиры и покупают лучше, когда у них улучшается ситуация. Просто по факту выбивается целый класс людей, у которых нет денег на двухкомнатные квартиры, а есть только на однокомнатную», - сказал Барсуков.
В свою очередь вице-президент Российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что запрет выдачи льготной ипотеки на покупку однушки и студий только ухудшит доступность жилья. По его словам, вместо запрета необходимо расширить программу ипотеки, чтобы можно было за доплату взять жилье с большей площадью.
«Создавая какие-то запреты, мы однозначно ухудшаем доступность и платежеспособность. Это странное предложение. В каждом регионе разные ситуации и цены. Разница между однушкой и двушкой по кредиту в разных регионах разная. Цены между ними на рынке сейчас отличаются не очень существенно. Это никоим образом не двукратное отличие, а порядка 20-30%. Проще задуматься о том, как люди, взявшие льготные ипотеку, могли бы воспользоваться расширением объема этой ипотеки по мере изменения количества членов семьи. То есть, чтобы можно было спокойно обменять однокомнатную квартиру с доплатой на квартиру большей площади», - сказал Апрелев.
Также он подчеркнул, что льготную ипотеку на новостройки необходимо распространить на уже готовое жилье, чтобы обезопасить людей от незавершения строительства.
«Важно, чтобы льготная ипотека на новостройки поменялась в том, чтобы ипотечные программы распространялись не на строящееся жилье, а на уже новое построенное. Нужно, чтобы выдавали кредит не на многолетнее ожидание людей своего жилья. Было бы проще, чтобы люди могли купить уже готовое жилье с такого рода кредитом, чтобы стимулировалась покупка уже готового жилья. Программа должна претерпеть изменения с точки зрения потребительских интересов и защиты прав людей, в том числе от незавершения строительства и других событий», - резюмировал Апрелев.
В апреле 2020 года была запущена программа льготной ипотеки на новостройки как антикризисная мера в пандемию COVID-19. Ее действие несколько раз продлевали, меняя условия выдачи. По оценкам Минфина, за время действия льготной ипотеки было выдано 764,1 тыс. кредитов на сумму 2,2 трлн руб. Из них 85,4 тыс. кредитов на 213,2 млрд руб. россияне оформили в этом году.
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