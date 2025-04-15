Соцфонд: Пенсионеры могут скорректировать стаж через «Госуслуги»

В Социальном фонде России заявили, что пенсионеры могут проверить объём учтённого стажа работы с помощью портала «Госуслуги», сообщает РИА Новости.

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Также они могут подать запрос на корректировку данных, если в них есть ошибка. Соответствующий запрос будет направлен работодателю, организации-правопреемнику либо в архив, с целью дополнения сведений либо предоставления корректной информации в Социальный фонд.

Ранее стало известно, что россияне могут получить пенсию вдвое больше обычной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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