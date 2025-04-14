Россияне после выхода на пенсию желают получать 52 тысячи рублей в месяц

Средний желаемый доход граждан России после выхода на пенсию составляет 52,3 тысячи рублей в месяц, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «СберНПФ».

СМИ: Россияне могут получить пенсию вдвое больше обычной

«Аппетиты» граждан увеличились на 11% по сравнению с прошлым годом. Самые большие ожидания по уровню пенсионного дохода у жителей Москвы - 82,5 тысячи рублей в месяц. Следом идут жители Владивостока (76,4 тысячи рублей), Омска (74,3 тысячи рублей), Новокузнецка (73,8 тысячи рублей) и Набережных Челнов (72,5 тысячи рублей).

Наиболее скромные ожидания у жителей Тюмени, Иркутска и Челябинска.

Ранее россиянам назвали профессию, которая обеспечит пенсию вдвое выше средней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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