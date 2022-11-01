Речь идет о новом ГОСТ Р 8.1012-2022. Согласно ему, поверку может проводить лишь организация, обладающая соответствующей лицензией и документами. Эксперт отметила, что новый ГОСТ должен усилить механизм борьбы с мошенниками, снять противоречия в поверке и стандартизировать работу с перспективой перехода на снятие показаний дистанционно в автоматическом режиме.

Как считает Лебединская, введение новых правил вряд ли отразится на платежах за услуги ЖКХ, поскольку большинство россиян не проводят поверку, а меняют счетчик на новый, так как средний срок поверки - 4-6 лет. За это время оборудование обычно приходит в негодность.

Ранее министерство строительства и ЖКХ предложило включать расходы на создание и обслуживание цифровой инфраструктуры в тарифы ЖКХ. Так, платежки могут содержать новый пункт — расходы на «умные» счетчики. Предполагается, что россияне начнут оплачивать создание и обслуживание программ, сайтов и технических средств, сообщает Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Возлагают бремя»: Включение расходов на цифровизацию в тарифы ЖКХ назвали мутным.

