Стало известно, что изменится в правилах поверки счетчиков с 1 ноября
В России изменения правил поверки счетчиков, которые вступают в силу с 1 ноября 2022 года, должны усилить борьбу с мошенничеством в этой сфере и вряд ли окажут серьезное влияние на размер платежей за услуги жилищно-коммунального хозяйства, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольгу Лебединскую.
Речь идет о новом ГОСТ Р 8.1012-2022. Согласно ему, поверку может проводить лишь организация, обладающая соответствующей лицензией и документами. Эксперт отметила, что новый ГОСТ должен усилить механизм борьбы с мошенниками, снять противоречия в поверке и стандартизировать работу с перспективой перехода на снятие показаний дистанционно в автоматическом режиме.
Как считает Лебединская, введение новых правил вряд ли отразится на платежах за услуги ЖКХ, поскольку большинство россиян не проводят поверку, а меняют счетчик на новый, так как средний срок поверки - 4-6 лет. За это время оборудование обычно приходит в негодность.
Ранее министерство строительства и ЖКХ предложило включать расходы на создание и обслуживание цифровой инфраструктуры в тарифы ЖКХ. Так, платежки могут содержать новый пункт — расходы на «умные» счетчики. Предполагается, что россияне начнут оплачивать создание и обслуживание программ, сайтов и технических средств, сообщает Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Возлагают бремя»: Включение расходов на цифровизацию в тарифы ЖКХ назвали мутным.
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