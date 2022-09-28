Экономист спрогнозировал влияние роста тарифов ЖКХ на расходы россиян
Внеплановое повышение тарифов ЖКХ спровоцировано резким ростом инфляции в начале года, заявил НСН экономист Денис Ракша.
Рост тарифов ЖКХ практически не отразится на повышении цен, так как расходы на ЖКХ занимают незначительную долю в себестоимости товара, выразил уверенность в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экономист Денис Ракша.
Ранее стало известно, что тарифы ЖКХ в России повысятся в среднем на 9% с декабря 2022 года. Об этом сообщил юрист Иван Соловьев агентству «Прайм». Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. Индексация тарифов должна была состояться в июле 2023 года, из-за переноса на декабрь власти пообещали в следующем году её не проводить. Ракша объяснил, как внеплановая индексация отразится на доходах и инфляции.
«Разумеется, повышение любых тарифов или цен на кошельках отражается всегда одинаково. В данном случае это прибавит ещё 9% к вашим текущим расходам на ЖКХ. А вот цены вырастут незначительно, так как доля расходов на ЖКХ у производителей небольшая, например, 1%. Значит, цены повысятся на 1,09%», — сказал Ракша.
По мнению собеседника НСН, индексация обусловлена быстрым ростом инфляции.
«В июне Путин своим указом увеличил пенсии по старости на 10%, а также поднял уровень МРОТ и прожиточный минимум. И это тоже объяснялось повышенным ростом инфляции. Производителей и продавцов услуг ЖКХ инфляция тоже касается, следовательно, её нужно компенсировать. В этом году было аномальное явление: в течение марта — начале апреля инфляция подскочила до заоблачных значений, впоследствии упала до нуля. Ожидается, что среднегодовая инфляция составит 13-14%. Пенсии повышались в начале 2022 года на низкую инфляцию 2021 года. Пришлось закрывать разницу между реальностью и ожиданиями, то же самое сейчас происходит и с тарифами ЖКХ», — пояснил экономист.
Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, как изменятся прожиточный минимум и МРОТ в 2023 году.
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