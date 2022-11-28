Стало известно, чем опасен перевод денег между собственными счетами

По его словам, для этого мошенники сначала «заражают» смартфоны вирусом, при помощи которого могут собирать данные со счетов через банковские приложения. Обычно это происходит через СМС. После этого мошенник звонят потенциальной жертве, представляясь сотрудниками банка или полиции, убеждают выполнить перевод на взломанный счет.

Как только средства на него поступают, преступники их обналичивают.

Кибермошенники похитили у россиян почти 4 млрд рублей в течение третьего квартала 2022 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий размер ущерба, нанесенный злоумышленниками, увеличился на 23,9%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

