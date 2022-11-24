Мошенники в третьем квартале 2022 года украли у россиян почти 4 млрд рублей
Кибермошенники похитили у россиян почти 4 млрд рублей в течение третьего квартала 2022 года. Об этом сообщает Центробанк.
По данным регулятора, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий размер ущерба, нанесенный злоумышленниками, увеличился на 23,9%. При этом количество хищений денег граждан сократилось на 10,3% — до 229,8 тысячи.
Банк России отмечает, что в третьем квартале года начал блокировку 3932 противоправных сайтов. За последние девять месяцев регулятор заблокировал более 10 тысяч ресурсов: это примерно на 68% больше, чем годом ранее, отмечает телеканал «360». Также ЦБ инициировал блокировку около 280 тысяч используемых мошенниками телефонных номеров.
По данным Центробанка, финансовые организации смогли вернуть клиентам лишь 134,3 млн рублей от общей суммы похищенного, пишет РИА ФАН.
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