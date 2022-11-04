В Саратове пойдет под суд мошенник, обманувший более 70 пенсионеров
Жителя Архангельской области будут судить в Саратове по обвинению в участии в преступном сообществе, сообщает прокуратура Саратовской области.
Речь идет об обмане более 70 пенсионеров, ущерб превышает 5 млн рублей. С 2019 по 2021 год злоумышленник под предлогом оказания юридической помощи сообщал жителям Архангельской области ложную информацию о том, что за деньги поможет увеличить пенсионные выплаты, получить компенсацию за аварийное жилье и решить другие вопросы.
Прокуратура Саратова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Архангельской области. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее мошенники начали выманивать данные россиян для входа в онлайн-банки, обещая гражданам выплаты в связи с мобилизацией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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