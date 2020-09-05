Стали известны вакансии с зарплатой больше 100 тыс. рублей в российских регионах

Вакансии в регионах России с зарплатой более 100 тысяч рублей существуют для представителей самых разных профессий – от IT-специалистов до представителей рабочих специальностей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные сервиса по поиску работы HeadHunter.

Диджитал-маркетологу в Петербурге заплатят от 100 до 50 тысяч рублей в месяц. В Ленинградской области предлагается вакансия технолога деревообрабатывающего производства с зарплатой 125 тысяч рублей.

Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

Технологи мясопереработки – во Владивостоке и сырного цеха - в Твери получат за работу от 150 тысяч рублей в месяц.

Аналогичную зарплату предлагают соискателю на должность инженера-эколога в угольном портовом терминале на Чукотке и главному архитектору проекта в Подмосковье.

Около 200 тысяч рублей в месяц работодатели готовы платить главному инженеру в Ярославле, заместителю генерального директора - в Иваново и Java-разработчику - в Петербурге, сообщает Газета.ru.

Экономист Денис Ракша в эфире НСН рассказал, что пока рано делать выводы о состоянии российской экономики.

«Еще никто не знает, чем дело закончится. Смотреть экономическую статистику поквартально неправильно. Падение еще не закончилось, не закончился кризис. Надо подождать конца года», - сказал Ракша.

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ФОТО: flickr.com
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