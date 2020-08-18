Экономист объяснил веру Путина в рост экономики

Экономика России в будущем будет расти, а ее падение из-за коронавируса оказалось меньше, чем в других странах, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

Экономист Денис Ракша в эфире НСН рассказал, что пока рано делать выводы о состоянии российской экономики.

«Еще никто не знает, чем дело закончится. Смотреть экономическую статистику поквартально неправильно. Падение еще не закончилось, не закончился кризис. Надо подождать конца года. Но если стоит задача – красиво отчитаться, то это можно сделать практически при любой ситуации», - сказал Ракша.