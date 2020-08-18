Экономист объяснил веру Путина в рост экономики

Экономист Денис Ракша в эфире НСН рассказал, что пока рано делать выводы о состоянии российской экономики.



Экономика России в будущем будет расти, а ее падение из-за коронавируса оказалось меньше, чем в других странах, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

Экономист Денис Ракша в эфире НСН рассказал, что пока рано делать выводы о состоянии российской экономики.

«Еще никто не знает, чем дело закончится. Смотреть экономическую статистику поквартально неправильно. Падение еще не закончилось, не закончился кризис. Надо подождать конца года. Но если стоит задача – красиво отчитаться, то это можно сделать практически при любой ситуации», - сказал Ракша.

Путин заявил, что российская экономика будет расти

Он объяснил оптимизм Путина формальными признаками. «Формально нижнюю точку кризиса наша экономика прошла. Но поскольку падение было достаточно сильным, то сейчас любой рост с этого низкого базового уровня будет казаться бурным, даже если на самом деле он еле виден», - заключил экономист.

Ранее Денис Ракша в эфире НСН объяснил, почему государство не стремится обеспечивать рост зарплат в экономике.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ЭкономикаВладимир Путин
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