Экономист объяснил веру Путина в рост экономики
Экономист Денис Ракша в эфире НСН рассказал, что пока рано делать выводы о состоянии российской экономики.
Экономика России в будущем будет расти, а ее падение из-за коронавируса оказалось меньше, чем в других странах, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
Экономист Денис Ракша в эфире НСН рассказал, что пока рано делать выводы о состоянии российской экономики.
«Еще никто не знает, чем дело закончится. Смотреть экономическую статистику поквартально неправильно. Падение еще не закончилось, не закончился кризис. Надо подождать конца года. Но если стоит задача – красиво отчитаться, то это можно сделать практически при любой ситуации», - сказал Ракша.
Он объяснил оптимизм Путина формальными признаками. «Формально нижнюю точку кризиса наша экономика прошла. Но поскольку падение было достаточно сильным, то сейчас любой рост с этого низкого базового уровня будет казаться бурным, даже если на самом деле он еле виден», - заключил экономист.
Ранее Денис Ракша в эфире НСН объяснил, почему государство не стремится обеспечивать рост зарплат в экономике.
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