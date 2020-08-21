Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

Больше всех в России зарабатывают нефтяники и газовики. Об этом говорят данные Росстата. Их публикует «Российская газета». Отмечается, что средний доход работников нефтегазовой отрасли составляет 159 тысяч рублей в месяц. На втором месте – по уровню оплаты труда – производство табачных изделий – 115,6 тысячи рублей. Далее следуют предприятия воздушного и космического транспорта, которые в среднем платят своим сотрудникам чуть более 101 тысячи рублей.

Также в топ-5 вошли работники финансовой и страховой сфер, которые зарабатывают около 98 тысяч рублей.