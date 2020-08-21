Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

Больше всех в России зарабатывают нефтяники и газовики. Об этом говорят данные Росстата. Их публикует «Российская газета». Отмечается, что средний доход работников нефтегазовой отрасли составляет 159 тысяч рублей в месяц. На втором месте – по уровню оплаты труда – производство табачных изделий – 115,6 тысячи рублей. Далее следуют предприятия воздушного и космического транспорта, которые в среднем платят своим сотрудникам чуть более 101 тысячи рублей.

Также в топ-5 вошли работники финансовой и страховой сфер, которые зарабатывают около 98 тысяч рублей.

У россиян резко увеличился объём «свободных денег»

Ранее стало известно, что рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в России в июне 2020 года составил 0,6% в годовом выражении. Таковы данные Росстата. В апреле статистическая служба зафиксировала снижения реальных зарплат россиян на 2%, это произошло впервые с августа 2016 года.

За первое полугодие нынешнего года зарплаты увеличились на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Средняя месячная зарплата в стране в номинальном выражении в июне 2020 года составила 52 тыс. 123 рубля.


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ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
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