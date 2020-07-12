Стали известны психологические изменения россиян после карантина

Ценность личного пространства вышла у россиян на первый план после карантина, который действовал на фоне пандемии коронавируса. Россияне также стали проявлять повышенный интерес к путешествиям, рассказал специалист Кризисного центра в Челябинске, психолог Георгий Солодовников. Об этом пишет «Российская газета» .

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Россияне стали ценить личные пространство и время из-за его дефицита.

«Люди начали ценить личное пространство, возможность насладиться одиночеством. То есть тем временем, когда ты спокойно читаешь книгу или пишешь стихи, да и мало ли чего. Его стало меньше, так как люди часто живут по несколько человек в квартире, и от каких-то привычек и хобби приходиться отказаться», — рассказал эксперт.

Солодовников обращает внимание на изменение поведенческих привычек россиян. Люди стали чаще мыть руки и соблюдать дистанцию.

Эксперт отметил ажиотаж, который возник вокруг различных путешествий, который появился после введенных ограничений.

«Это и есть психология изоляции: то, что не запрещено, никому не интересно. Если же хочешь приковать к чему-то внимание — запрети это», — отметил Солодовников.

Ранее заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН спрогнозировал поведение россиян в первые дни после отмены режима самоизоляции.

«Все россияне озвучили как отдельные действия, на самом деле, они будут делать сразу и вместе. Все в одном флаконе. Когда они поедут на лоно природы, они будут делать там условные шашлыки с друзьями, с которыми можно и обняться. Другие пойдут в недобитые рестораны и кафе. То есть, все что россияне пожелали, они будут делать одновременно. Не будет прогулок в одиночку. Одному можно и сейчас погулять. В этом нет ничего удивительного», - заключил эксперт.

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