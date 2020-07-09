Психиатр рассказал как стратегически избавиться от коронавирусных и кризисных страхов
Пандемия коронавируса сказалась на психическом здоровье общества, активировав рост тревожности заразиться и беспокойства в экономическом плане. Врач-психиатр, психотерапевт Юрий Вальба считает, что снятие карантинных мер не избавит население от страхов. Он рассказал «Радио 1» о способах снять стресс и снизить уровень тревожности.
«Движение, общение с природой, общение с другими людьми, обсуждение внутренних проблем, страхов с близкими, со специалистами, с психологами. Полезен и спорт – он помогает снимать напряжение через тело», - начал Вальба.
По его мнению одной из самых больших ошибок властей был «запрет ходить во время эпидемии в парки, в природные уголки. Потому что общение с природой всегда действует на человека успокаивающе и гармонизирует его состояние».
Также среди средств от стресса и страхов он назвал хобби, например, такие как рисование и изучение языков.
«Важно переключать своё внимание с «пережёвывания» проблем на какое-то действие. Когда человек находится в действии, в каком-то процессе, страх всегда становится меньше», – пояснил врач-психиатр.
Однако, все эти меры дают лишь временный эффект. Для более глубокого избавления от тревожности необходимо применять не тактический, а стратегический подход борьбы с фобиями.
«Стратегический – это концепт взгляда на мир, концепт восприятия мира, жизни, себя в этом мире. Какой он? Если он зациклен на материальном, исходит из принципа «Я-тело», то тогда может быть много страхов. Я как тело всё время хочу оторвать кусочек от этого материального мира в виде денег, машин, престижа. И тогда человек обречён на тревожность. Так что главная рекомендация – поменять концепт. Например, верующие люди достаточно хорошо переносят самые сложные ситуации. Потому что у них другое восприятие происходящего с ним, другие следствия, другие цели. И нет этих страхов за жизнь, за материальное благосостояние. Есть более возвышенные жизненные устремления и цели», – рассказал Юрий Вальба.
Ранее в эфире НСН семейный психолог Светлана Бояринова объяснила, что от стресса может избавить только уверенность в завтрашнем дне и накопленные сбережения.
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