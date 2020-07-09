Психиатр рассказал как стратегически избавиться от коронавирусных и кризисных страхов

Также среди средств от стресса и страхов он назвал хобби, например, такие как рисование и изучение языков.

«Важно переключать своё внимание с «пережёвывания» проблем на какое-то действие. Когда человек находится в действии, в каком-то процессе, страх всегда становится меньше», – пояснил врач-психиатр.

Однако, все эти меры дают лишь временный эффект. Для более глубокого избавления от тревожности необходимо применять не тактический, а стратегический подход борьбы с фобиями.

«Стратегический – это концепт взгляда на мир, концепт восприятия мира, жизни, себя в этом мире. Какой он? Если он зациклен на материальном, исходит из принципа «Я-тело», то тогда может быть много страхов. Я как тело всё время хочу оторвать кусочек от этого материального мира в виде денег, машин, престижа. И тогда человек обречён на тревожность. Так что главная рекомендация – поменять концепт. Например, верующие люди достаточно хорошо переносят самые сложные ситуации. Потому что у них другое восприятие происходящего с ним, другие следствия, другие цели. И нет этих страхов за жизнь, за материальное благосостояние. Есть более возвышенные жизненные устремления и цели», – рассказал Юрий Вальба.

Ранее в эфире НСН семейный психолог Светлана Бояринова объяснила, что от стресса может избавить только уверенность в завтрашнем дне и накопленные сбережения.

