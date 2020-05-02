Карнавал. Психолог рассказал, как россияне встретят отмену карантина

Большинство граждан России желают прогуляться по городу после завершения режима самоизоляции, введённого из-за опасности распространения коронавируса. Это показал опрос, результаты которого опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

За прогулки по городу высказались 29–42% опрошенных, на втором месте идут объятия с родными и друзьями 25-26%. От 16% до 20% мечтают записаться в парикмахерскую, чтобы подстричься. Кроме того, от 6 до 9% хотят отправиться в ресторан или кафе.

Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН дал прогноз на первые дни после отмены режима самоизоляции.

«Все россияне озвучили как отдельные действия, на самом деле, они будут делать сразу и вместе. Все в одном флаконе. Когда они поедут на лоно природы, они будут делать там условные шашлыки с друзьями, с которыми можно и обняться. Другие пойдут в недобитые рестораны и кафе. То есть, все что россияне пожелали, они будут делать одновременно. Не будет прогулок в одиночку. Одному можно и сейчас погулять. В этом нет ничего удивительного», - заключил эксперт.