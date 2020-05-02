Карнавал. Психолог рассказал, как россияне встретят отмену карантина
Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН рекомендовал оптимальный день недели для отмены режима самоизоляции.
Большинство граждан России желают прогуляться по городу после завершения режима самоизоляции, введённого из-за опасности распространения коронавируса. Это показал опрос, результаты которого опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.
За прогулки по городу высказались 29–42% опрошенных, на втором месте идут объятия с родными и друзьями 25-26%. От 16% до 20% мечтают записаться в парикмахерскую, чтобы подстричься. Кроме того, от 6 до 9% хотят отправиться в ресторан или кафе.
Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН дал прогноз на первые дни после отмены режима самоизоляции.
«Все россияне озвучили как отдельные действия, на самом деле, они будут делать сразу и вместе. Все в одном флаконе. Когда они поедут на лоно природы, они будут делать там условные шашлыки с друзьями, с которыми можно и обняться. Другие пойдут в недобитые рестораны и кафе. То есть, все что россияне пожелали, они будут делать одновременно. Не будет прогулок в одиночку. Одному можно и сейчас погулять. В этом нет ничего удивительного», - заключил эксперт.
Психолог рассказал, к чему готовиться властям после того, как россияне вернутся к обычной жизни.
«Массовое и бурное общение с друзьями в кафе и ресторанах. Пьяных будет много, как в праздничный день», - предостерег собеседник НСН.
Сергей Ениколопов даже рекомендовал день недели, в который лучше всего снять ограничительный режим.
«Понятно, что день, когда отменят карантин, какой-нибудь понедельник. С точки зрения полиции, это будет обычный рабочий день. С точки зрения большинства людей – праздничный. Карнавал. 1 мая без демонстрации. Это будут праздничные будни. К ним надо готовиться», - предупредил завотделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН.
Ранее руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в эфире НСН заявил, что нет одинакового времени плато по заболеваемости коронавирусом для всей России. Академик назвал сроки, когда столичные регионы преодолеют плато, и можно будет снимать меры ограничения.
«20 процентов москвичей уехали из столицы. Те, кто остался, в большинстве люди дисциплинированные. Народ уже изнемог от карантина – это актуальная проблема. Это оказалось тяжелое испытание. Думаю, в Москве можно было бы частично снять карантин. Не полностью, а вводить постепенные послабления, как в Калининграде, сделать это в начале мае, может быть, подождать еще неделю. Но на это надо решаться», - считает эксперт.
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