Стали известны профессии, которые могут стать не востребованными после коронавируса

Экскурсоводы, фитнес-тренеры, пилоты, младшие офис-менеджеры и представители IT-индустрии могут остаться без работы после окончания пандемии коронавируса, сообщает RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.

В первую очередь в зону риска попали турагенты и экскурсоводы. Эксперты прогнозируют серьезную перезагрузку отрасли в этом году, в том числе кадровую.

Из-за больших потерь пассажиропотока могут стать не востребованными сотрудники авиакомпаний.

После отмены режима самоизоляции фитнес-центры не смогут вернуть всех клиентов в залы, в результате часть молодых, менее опытных инструкторов останется не у дел.