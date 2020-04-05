Стали известны профессии, которые могут стать не востребованными после коронавируса
Экскурсоводы, фитнес-тренеры, пилоты, младшие офис-менеджеры и представители IT-индустрии могут остаться без работы после окончания пандемии коронавируса, сообщает RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.
В первую очередь в зону риска попали турагенты и экскурсоводы. Эксперты прогнозируют серьезную перезагрузку отрасли в этом году, в том числе кадровую.
Из-за больших потерь пассажиропотока могут стать не востребованными сотрудники авиакомпаний.
После отмены режима самоизоляции фитнес-центры не смогут вернуть всех клиентов в залы, в результате часть молодых, менее опытных инструкторов останется не у дел.
Автоматизация и цифровизация рабочих процессов, которую ускорила самоизоляция, приведет к тому, что под угрозой увольнения окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, , фармацевты, риелторы, юрисконсульты, менеджеры банков, учителя и репетиторы, переводчики, сотрудники полиграфических компаний, event-менеджеры.
«Даже IT-специалисты оказались затронуты. Хотя, казалось бы, все уходит в онлайн и айтишники должны быть востребованы. Но платежеспособный спрос на такие услуги тоже упадет», —заявила генеральный директор Русской кадровой ассоциации Анна Старикова.
Быстрое восстановление спроса после вынужденной паузы ожидается на услуги парикмахеров, косметологов, мастеров маникюра и других профессионалов сферы обслуживания.
Ранее кандидат педагогических наук, проректор по воспитательной и социальной работе Московского института психоанализа Алексей Аверьянов в эфире НСН дал советы россиянам, как провести длительные выходные. По его словам, нужно обязательно составить список дел, которыми можно заняться, не выходя из дома.
Напомним, в режиме самоизоляции, продленном в России до 30 апреля, жителям нельзя выходить без необходимости на улицу. За нарушение карантина Госдума ввела систему штрафов.
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