Опрос: Большинство москвичей на «удаленке» хотят вернуться на работу в офис
Большинство москвичей (а именно 56%), которые работают удаленно из дома, заявили о своём желании вернуться на свое постоянное рабочее место. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на исследование, проведенное порталом Superjob.ru.
При этом около 23% жителей столицы не против продолжать трудится из дома, примерно столько же респондентов пока не определились, какой вариант работы им кажется наиболее оптимальный.
Напомним, 29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу из-за ситуации с распространением COVID-19. В частности, градоначальник распорядился о соблюдении самоизоляции горожанами всех возрастов. Также москвичей обязали соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. А сегодня стало известно, что Владимир Путин из-за ситуации с распространением коронавируса продлил нерабочие дни в России до конца апреля.
В свою очередь, экономист Сергей Хестанов в беседе с НСН отметил, что хоть дефолт РФ не грозит, но продление нерабочих сроков несет разорение большому количеству предприятий малого и среднего бизнеса.
По данным на 2 апреля, в России зарегистрировано более трёх с половиной тысяч случаев заражения коронавирусной инфекции в 76 регионах.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News