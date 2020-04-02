Опрос: Большинство москвичей на «удаленке» хотят вернуться на работу в офис

Большинство москвичей (а именно 56%), которые работают удаленно из дома, заявили о своём желании вернуться на свое постоянное рабочее место. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на исследование, проведенное порталом Superjob.ru.

При этом около 23% жителей столицы не против продолжать трудится из дома, примерно столько же респондентов пока не определились, какой вариант работы им кажется наиболее оптимальный.