Стали известны приложения, сильно разряжающие смартфоны

18 января 202020:01

Эксперты назвали приложения для операционной системы Android, которые больше остальных разряжают аккумулятор смартфона. Об этом рассказала Газета.ru со ссылкой на сайт разработчиков антивирусов Bitdefender.

Наиболее энергоемкими оказались приложения, в которые встроен алгоритм демонстрации рекламы. Прежде всего, это игры и офисные утилиты. Приложения первые 48 часов маскируют рекламную активность. Через двое суток после установки количество рекламных баннеров в приложении резко увеличивается. Такая активность приравнивает приложение к вирусу, сообщают Известия.

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В каталоге Google Play содержится 17 подобных приложений из-за того, что алгоритмы сервиса не могут распознать приложения как вирусные. Более полумиллиона пользователей уже скачали «вредные» приложения, отмечает RT.

На смартфонах, куда они установлены, из-за высокой нагрузки на процессоры снижается автономность устройства.

Ранее в ФБР заявили, что все разработанные в России мобильные приложения, включая FaceApp, потенциально опасны. Установка любого приложения на смартфон или другой гаджет несет в себе потенциальную угрозу, заявил в эфире НСН руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. С другой стороны, сообщил он, говорить, что все программы, созданные в одной стране или у какого-нибудь разработчика, несут угрозу в плане шпионской деятельности — преувеличение.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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