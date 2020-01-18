Стали известны приложения, сильно разряжающие смартфоны

В каталоге Google Play содержится 17 подобных приложений из-за того, что алгоритмы сервиса не могут распознать приложения как вирусные. Более полумиллиона пользователей уже скачали «вредные» приложения, отмечает RT.

На смартфонах, куда они установлены, из-за высокой нагрузки на процессоры снижается автономность устройства.

Ранее в ФБР заявили, что все разработанные в России мобильные приложения, включая FaceApp, потенциально опасны. Установка любого приложения на смартфон или другой гаджет несет в себе потенциальную угрозу, заявил в эфире НСН руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. С другой стороны, сообщил он, говорить, что все программы, созданные в одной стране или у какого-нибудь разработчика, несут угрозу в плане шпионской деятельности — преувеличение.

