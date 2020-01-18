Стали известны приложения, сильно разряжающие смартфоны
Эксперты назвали приложения для операционной системы Android, которые больше остальных разряжают аккумулятор смартфона. Об этом рассказала Газета.ru со ссылкой на сайт разработчиков антивирусов Bitdefender.
Наиболее энергоемкими оказались приложения, в которые встроен алгоритм демонстрации рекламы. Прежде всего, это игры и офисные утилиты. Приложения первые 48 часов маскируют рекламную активность. Через двое суток после установки количество рекламных баннеров в приложении резко увеличивается. Такая активность приравнивает приложение к вирусу, сообщают Известия.
В каталоге Google Play содержится 17 подобных приложений из-за того, что алгоритмы сервиса не могут распознать приложения как вирусные. Более полумиллиона пользователей уже скачали «вредные» приложения, отмечает RT.
На смартфонах, куда они установлены, из-за высокой нагрузки на процессоры снижается автономность устройства.
Ранее в ФБР заявили, что все разработанные в России мобильные приложения, включая FaceApp, потенциально опасны. Установка любого приложения на смартфон или другой гаджет несет в себе потенциальную угрозу, заявил в эфире НСН руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. С другой стороны, сообщил он, говорить, что все программы, созданные в одной стране или у какого-нибудь разработчика, несут угрозу в плане шпионской деятельности — преувеличение.
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