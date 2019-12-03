Любые мобильные приложения назвали потенциально опасными
Руководитель аналитического центра Zecurion рассказал НСН, что США напрасно боятся только российских мобильных программ.
ФБР считает, что все разработанные в России мобильные приложения, включая FaceApp, потенциально опасны. Они, по заявлению американской разведывательной службы, могут нести «контрразведывательную угрозу». С таким предупреждением бюро обратилось к лидеру демократов в сенате Чаку Шумеру. В июле Шумер обратился к руководству ФБР и Федеральной торговой комиссии (FTC) просьбой принять меры в связи с тем, что FaceApp может угрожать национальной безопасности США. Как сообщает РИА Новости, сенатор был обеспокоен тем, что любые фотографии, взятые из приложения, в будущем могут быть использованы без согласия пользователя.
Установка любого приложения на смартфон или другой гаджет несет в себе потенциальную угрозу, заявил в эфире НСН руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
«Когда вы начинаете устанавливать программу на свое мобильное устройство, то предоставляете достаточно широкие полномочия разработчику. Часто приложения — и это не зависит от разработчика или страны, в которой программа создана — запрашивают избыточные разрешения: доступ к контактам, файлам на диске, данные геопозиционирования… Хотя на самом деле не для всех приложений они действительно нужны. Но разработчики любят собирать максимум информации о своих пользователях. Это делается для того, чтобы продавать им больше продуктов, услуг, автоматизировать свои программы. Избыточной информацией, как мы подразумеваем, будут пользоваться в целях маркетинга, но надо понимать, что происходят и утечки информации или данные передаются третьим лицам», — сообщил специалист.
С другой стороны, говорить, что все программы, созданные в одной стране или у какого-нибудь разработчика, несут угрозу в плане шпионской деятельности — преувеличение.
«Думаю, ребята сильно перестраховываются», — заявил Ульянов.
Американские сенатор обратил внимание ФБР именно на FaceApp исключительно из-за его популярности, считает собеседник НСН. На самом же деле, «потенциально опасными» могут быть и другие приложения.
«В одно время это приложение погремело, набрало определённую базу пользователей. Но интерес к нему спецслужб вызван именно его популярностью. Есть и другие приложения, которые можно было бы в теории подозревать в шпионском использовании. Но так как они не имеют широкого распространения, то конкретно про них речь не идет», — добавил руководитель аналитического центра Zecurion.
Приложение FaceApp было разработано российской фирмой Wireless Lab, оно получило широкую популярность в этом году. В июле Wireless Lab опровергла заявления о передаче данных третьим лицам, добавив, что приложение выполняет большую часть обработки фотографий в «облаке», загружает только выбранную пользователем фотографию и удаляет ее спустя 48 часов.
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