Россиянам посоветовали разговаривать по телефону не более двух минут
Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам по безопасному использованию мобильных телефонов. По словам специалистов, разговор не стоит продолжать дольше двух минут. Перерыв между звонками должен составлять не менее 15 минут. Об этом сообщает RT со ссылкой на сайт ведомства.
В сообщении Роспотребнадзора также говорится, что лучше не разговаривать по телефону, а писать сообщения. Если разговора не избежать, то подносить гаджет к уху надо только после ответа собеседника, а во время беседы держать аппарат на некотором расстоянии для того, чтобы снизить воздействие излучения на мозг.
Специалисты также посоветовали снимать при разговоре очки с металлической оправой - она может привести к увеличению интенсивности электромагнитного поля.
Носить смартфон лучше всего в сумке, а не в кармане.
В четверг, 9 января, в Госдуму внесен законопроект, обязывающий операторов связи отключать при необходимости сотовую связь в тюрьмах.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Появилось еще одно видео момента крушения украинского «Боинга»
- Авиакомпания потребовала от производителя SSJ-100 2 млрд рублей
- Оппозиция Абхазии готова к переговорам с президентом Хаджимбой
- Вильфанд рассказал, когда «зимняя жара» сменится похолоданием
- На Таймыре аварийно сел вертолет с детьми