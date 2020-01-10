Россиянам посоветовали разговаривать по телефону не более двух минут

В сообщении Роспотребнадзора также говорится, что лучше не разговаривать по телефону, а писать сообщения. Если разговора не избежать, то подносить гаджет к уху надо только после ответа собеседника, а во время беседы держать аппарат на некотором расстоянии для того, чтобы снизить воздействие излучения на мозг.

Специалисты также посоветовали снимать при разговоре очки с металлической оправой - она может привести к увеличению интенсивности электромагнитного поля.

Носить смартфон лучше всего в сумке, а не в кармане.

В четверг, 9 января, в Госдуму внесен законопроект, обязывающий операторов связи отключать при необходимости сотовую связь в тюрьмах.

