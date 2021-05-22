Стали известны причины отказов москвичей от вакцинации

«Ковид не опасен (одна из причин отказа от вакцинации) - это очень опасное заблуждение… Сегодня это одно из непредсказуемых и опаснейших заболеваний. Поэтому люди, которые позволяют себе делать выбор: сделать прививку или нет, на самом деле выбирают между болеть или не болеть», - отметил Тяжельников, напомнив, что красные зоны больниц ежедневно принимают новых пациентов, часть из которых из-за тяжелых последствий коронавируса умирают.

Также в числе наиболее частых предубеждений против прививки – отсутствие защиты от заболевания после вакцинации.

«Прививка опасная и приведет к заболеванию - это ничем не подтвержденный миф. Прививка не может быть опасной, так как в ней не содержится живого вируса. Заболеть от вакцины невозможно», - напомнил Тяжельников.

Специалист отметил, что легкое недомогание и невысокая температура после прививки – стандартная реакция организма. Тяжельников напомнил об угрозе заболевания для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, которые находятся в группе риска. Он также призвал после вакцинации соблюдать меры предосторожности, носить маски в период выработки антител.

Ранее главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов обратил внимание на то, что россияне не стремятся в прививочные пункты.

«Люди не хотят вакцинироваться. Вот это феномен совершенно непонятный, я бы сказал, это российский феномен. Связано это, предположительно, с тем, что идет антикампания другими фирмами-конкурентами – это одна причина, а вторая – недоверие людей. Они не верят, что у нас может быть хорошая эффективная вакцина с гарантией. Еще есть вариант, что это чипирование, что вакцинация поголовная, что это все неспроста, вот эти мифы почему-то именно для России характерны. Я не слышал, чтобы в других странах были такие протесты против вакцинации. Это на самом деле странно», - заявил вирусолог в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

