Рост вакцинации от коронавируса привел к появлению девяти новых миллиардеров в мире

Самое большое число новых миллиардеров – у компании Moderna. Их четверо: сооснователь Нубар Афеян, генеральный директор Стефан Бансель, а также инвесторы Роберт Лангер и Тимоти Спрингер.

Кроме того, в списке также оказались глава немецкой компании BioNTech Угур Шахин, генеральный директор испанской фармацевтической компании Rovi Хуан Лопес-Бельмонте и три сооснователя китайской компании CanSino Biologics, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что общее состояние девяти новых богачей составляет 19,3 миллиарда долларов.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир находится в ситуации «вакцинного апартеида». Об этом он сказал в ходе организованной Парижским форумом мира онлайн-дискуссии. Страны с высоким уровнем дохода, составляющие 15% населения мира, обладают 45% от общего объема вакцин. При этом на государства с низким и средним уровнем дохода, составляющие почти половину населения планеты, приходится всего 17% препаратов, отметил Гейбрейесус.



