Стали известны первые результаты обследования на иммунитет в Covid-19

По её словам, результаты показали, что иммунитет к заболеванию есть только у 7% медицинских работников, передаёт РИА Новости.

Это говорит в том числе о том, что люди качественно исполняют требования к безопасности, отметила главный санитарный врач.

Сегодня было объявлено, что на этой неделе в России начнётся тестирование на выявление антител к Covid-19. В первую очередь будут тестировать медработников.

