Стали известны первые результаты обследования на иммунитет в Covid-19

Первое обследование медиков на наличие иммунитета к коронавирусу Covid-19 прошло в одной из больниц Москвы, рассказала на совещании с президентом России глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Иммунитет к COVID-19 есть только у 3% россиян, не болеют 25% заражённых

По её словам, результаты показали, что иммунитет к заболеванию есть только у 7% медицинских работников, передаёт РИА Новости.

Это говорит в том числе о том, что люди качественно исполняют требования к безопасности, отметила главный санитарный врач.

Сегодня было объявлено, что на этой неделе в России начнётся тестирование на выявление антител к Covid-19. В первую очередь будут тестировать медработников.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Кононов
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