Иммунитет к COVID-19 есть только у 3% россиян, не болеют 25% заражённых

Подавляющее большинство жителей России не имеют иммунитета киновому коронавирусу. Об этом сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова. Такой вывод, по её словам, сделан по результатам тестирования медработников, которые сопровождали поезда «Сапсан».

Как пояснила Попова, медики были взяты в качестве фокус-группы, поскольку они много общались с потенциально заражёнными людьми. Выяснилось, что антитела к COVID-19 появились только у 3% процентов обследованных.