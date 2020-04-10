Иммунитет к COVID-19 есть только у 3% россиян, не болеют 25% заражённых
Подавляющее большинство жителей России не имеют иммунитета киновому коронавирусу. Об этом сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова. Такой вывод, по её словам, сделан по результатам тестирования медработников, которые сопровождали поезда «Сапсан».
Как пояснила Попова, медики были взяты в качестве фокус-группы, поскольку они много общались с потенциально заражёнными людьми. Выяснилось, что антитела к COVID-19 появились только у 3% процентов обследованных.
В связи с этим она исключила вариант, при котором может выясниться, что более половины россиян якобы уже перенесли новый вирус и больше не заболеют, передает ТАСС.
Главный санитарный врач РФ также рассказала, что из общего числа инфицированных у 25% собственно заболевание вообще не развивается – у них отсутствуют симптомы.
Поэтому такие люди могут невольно стать источником заражения. Причём, пока не понятно, приобретают ли иммунитет такие бессимптомные носители коронавируса.
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