В России начинается тестирование на иммунитет к COVID-19
В России на этой неделе начнут применять тест-систему на определение антител к коронавирусу COVID-19. Об этом в эфире передачи «Москва.Кремль.Путин» заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она отметила, что, в первую очередь, анализы на наличие иммунитета будут браться у медицинских работников.
Отметим, что в конце прошлой недели Роспотребнадзор заявил о регистрации тест-системы для определения антител к коронавирусу.
В конце марта о разработке своей тест-системы на выявление коронавируса заявили в США. Вице-президент страны Майк Пенс подчеркнул, что американская система способна выявить COVID-19 за 15 минут, сообщает «Свободная пресса».
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