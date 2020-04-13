В России начинается тестирование на иммунитет к COVID-19

Она отметила, что, в первую очередь, анализы на наличие иммунитета будут браться у медицинских работников.



Отметим, что в конце прошлой недели Роспотребнадзор заявил о регистрации тест-системы для определения антител к коронавирусу.



В конце марта о разработке своей тест-системы на выявление коронавируса заявили в США. Вице-президент страны Майк Пенс подчеркнул, что американская система способна выявить COVID-19 за 15 минут, сообщает «Свободная пресса».

