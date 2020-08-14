Минздрав: Мы пока не продаём за границу вакцину, но звонков идёт очень много
Министр здравоохранения России Михаил Муракшко рассказал о высоком спросе из-за рубежа на новую российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщает RT.
«Мы пока ничего не продаём за границу. Звонков идёт очень много, но в первую очередь мы сейчас должны наработать вакцины для внутреннего рынка. Процесс идёт», - передают его слова РИА Новости.
Ранее стало известно, что молдавский президент Игорь Додон поздравил президента России Владимира Путина с регистрацией вакцины от коронавируса и сообщил об официальном обращении властей Молдавии к российскому руководству по поводу её поставок.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru