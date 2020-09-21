ВОЗ назвала критерий успеха вакцины от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения утвердит эффективность вакцины в случае ее работы в 50% случаев на протяжении нескольких месяцев. Соответствующее заявление сделала главный научный сотрудник организации Сумия Сваминатан, передает РИА Новости.

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По словам представителя ВОЗ, «идеальной» вакциной будет считаться препарат, работа которого будет подтверждаться в 70% случаев. При этом она отметила, что 50% является ожидаемым результатом.

Минимум, установленный организацией – 30%. В таких случаях вакцина «не будет иметь положительного влияния на общественного здравоохранения.

Напомним, Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Она была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Вакцина получила название «Спутник –V».

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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