ВОЗ назвала критерий успеха вакцины от COVID-19

По словам представителя ВОЗ, «идеальной» вакциной будет считаться препарат, работа которого будет подтверждаться в 70% случаев. При этом она отметила, что 50% является ожидаемым результатом.

Минимум, установленный организацией – 30%. В таких случаях вакцина «не будет иметь положительного влияния на общественного здравоохранения.

Напомним, Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Она была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Вакцина получила название «Спутник –V».

