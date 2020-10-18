Стала известна новая схема интернет-мошенничества

Новый вид мошенничества с интернет-опросами раскрыли представители «Лаборатории Касперского», сообщают «Известия».

Абонентам назвали признак заражения смартфона вирусом

Злоумышленники предлагают пользователям пройти опрос «крупной компании» за вознаграждение. Затем участнику предлагают сделать перевод на несколько сотен рублей в качестве комиссионных или закрепительного платежа. Далее мошенники прекращают общение.

Как сообщили в «Лаборатории Касперского», им удалось вычислить 2,5 тысячи подобных сайтов с января по август 2020 года. Эксперты предупреждают не только об опасности лишиться определенной сумму денег, но и передать злоумышленникам данные о своей банковской карте.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с НСН рассказал, почему многие россияне выбирают кнопочные телефоны.

«Во-первых, мода возвращается, и на кнопочные телефоны в том числе. Во-вторых, и это более значимый фактор, люди свято верят в то, что кнопочные телефоны безопаснее с точки зрения контроля или некого слежения. И в этом тоже есть доля правды, но и обман. Современные кнопочные телефоны ничем не отличаются от смартфонов. А если брать старый образец, то в наши дни его можно искать только как раритетный телефонный аппарат», – сказал он.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:МошенникиИнтернет
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры