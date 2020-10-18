Стала известна новая схема интернет-мошенничества

Злоумышленники предлагают пользователям пройти опрос «крупной компании» за вознаграждение. Затем участнику предлагают сделать перевод на несколько сотен рублей в качестве комиссионных или закрепительного платежа. Далее мошенники прекращают общение.

Как сообщили в «Лаборатории Касперского», им удалось вычислить 2,5 тысячи подобных сайтов с января по август 2020 года. Эксперты предупреждают не только об опасности лишиться определенной сумму денег, но и передать злоумышленникам данные о своей банковской карте.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с НСН рассказал, почему многие россияне выбирают кнопочные телефоны.

«Во-первых, мода возвращается, и на кнопочные телефоны в том числе. Во-вторых, и это более значимый фактор, люди свято верят в то, что кнопочные телефоны безопаснее с точки зрения контроля или некого слежения. И в этом тоже есть доля правды, но и обман. Современные кнопочные телефоны ничем не отличаются от смартфонов. А если брать старый образец, то в наши дни его можно искать только как раритетный телефонный аппарат», – сказал он.

