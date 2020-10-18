Стала известна новая схема интернет-мошенничества
Новый вид мошенничества с интернет-опросами раскрыли представители «Лаборатории Касперского», сообщают «Известия».
Злоумышленники предлагают пользователям пройти опрос «крупной компании» за вознаграждение. Затем участнику предлагают сделать перевод на несколько сотен рублей в качестве комиссионных или закрепительного платежа. Далее мошенники прекращают общение.
Как сообщили в «Лаборатории Касперского», им удалось вычислить 2,5 тысячи подобных сайтов с января по август 2020 года. Эксперты предупреждают не только об опасности лишиться определенной сумму денег, но и передать злоумышленникам данные о своей банковской карте.
Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с НСН рассказал, почему многие россияне выбирают кнопочные телефоны.
«Во-первых, мода возвращается, и на кнопочные телефоны в том числе. Во-вторых, и это более значимый фактор, люди свято верят в то, что кнопочные телефоны безопаснее с точки зрения контроля или некого слежения. И в этом тоже есть доля правды, но и обман. Современные кнопочные телефоны ничем не отличаются от смартфонов. А если брать старый образец, то в наши дни его можно искать только как раритетный телефонный аппарат», – сказал он.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 099 / сут.
Умерли
24 187+185 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+5 377 / сут.
- Стала известна новая схема интернет-мошенничества
- Назван главный признак полезного хлеба
- В Праге произошли столкновения фанатов с полицией
- Навальный: «Я как железный Дровосек»
- В Калмыкии указали на причину массовой гибели рыбы в водохранилище
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru