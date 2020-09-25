Интернет-омбудсмен опроверг безопасность кнопочных телефонов

В последнее время кнопочные телефоны пользуются спросом. Как рассказал директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов, причина кроется в том, что они дольше новых гаджетов держат заряд батареи и имеют более устойчивую связь.

В свою очередь, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с НСН отметил, что многие россияне выбирают кнопочные телефоны из-за страха слежки, однако, как заверил эксперт, в этом вопросе они ничем не отличаются от современных смартфонов.