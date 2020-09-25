Интернет-омбудсмен опроверг безопасность кнопочных телефонов
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с НСН рассказал, почему многие россияне выбирают кнопочные телефоны.
В последнее время кнопочные телефоны пользуются спросом. Как рассказал директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов, причина кроется в том, что они дольше новых гаджетов держат заряд батареи и имеют более устойчивую связь.
В свою очередь, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с НСН отметил, что многие россияне выбирают кнопочные телефоны из-за страха слежки, однако, как заверил эксперт, в этом вопросе они ничем не отличаются от современных смартфонов.
«Во-первых, мода возвращается, и на кнопочные телефоны в том числе. Во-вторых, и это более значимый фактор, люди свято верят в то, что кнопочные телефоны безопаснее с точки зрения контроля или некого слежения. И в этом тоже есть доля правды, но и обман. Современные кнопочные телефоны ничем не отличаются от смартфонов. А если брать старый образец, то в наши дни его можно искать только как раритетный телефонный аппарат», – сказал он.
Кроме того, Мариничев в эксклюзивном интервью НСН оценил законодательную возможность употребления спиртных напитков во время работы в удаленном режиме.
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