Абонентам назвали признак заражения смартфона вирусом
Резкое увеличение расхода трафика может свидетельствовать о том, что смартфон пользователя заражен вирусом, рассказали в Роскачестве агентству «Прайм».
Передачу данных на приложения мобильных операторов связи или сервисы услуг установленные приложения осуществляют в постоянном режиме. При стандартно небольшом потреблении трафика резкий его рост означает появление вируса на гаджете, заявила эксперт Роскачества Алеся Боровикова.
В этом случае она рекомендовала сразу же выключить интернет и смартфон, сообщает РИА Новости.
Ранее вице-президент ГК InfoWatch Рустэм Хайретдинов в эфире НСН перечислил способы защиты личного устройства и рабочего сервиса от мошеннических атак.
«Конечно, лучше пользоваться рабочими проверенными ресурсами, а любые развлекательные сайты – это приманка именно из-за массовости пользователей для мошенников, которые могут туда подсадить вирусы, перехватывать пароли клиентов, воровать данные. Соответственно, это правило гигиены номер два – с рабочей области делаете только рабочие задачи», – говорит эксперт.
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