Стал известен фактор, снижающий риск заражения COVID-19 в пять раз
Люди, которые носят очки, в пять раз реже заражаются новой коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал «Российской газете» доктор биологических наук, профессор НГУ Сергей Нетесов со ссылкой на исследования китайских ученых.
Китайские ученые смогли сделать такой вывод благодаря тому, что в стране сильна тенденция ношения очков - китайцы крайне редко пользуются контактными линзами, пишет Газета.ru
«В Китае было проведено исследование, которое показало, что люди, которые носят очки, заражаются COVID-19 в пять раз реже. В Китае это очень ярко проявляется, потому что носят очки более 80%», — цитируют Нетесова «Известия».
Врач напомнил, что нос и слизистая глаз – это основные каналы зараженияCOVID-19 и рекомендовал пользоваться доступными средствами защиты, сообщает RT.
Ранее клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Ошемкова в эфире НСН сообщила, какими опасениями делятся россияне на фоне пандемии COVID-19.
«У многих наблюдаются симптомы уже имевшихся расстройств от возрастающего уровня стресса. И после снятия ограничений, а не во время самоизоляции, обращений лично в моей практике стало больше. Это некий «накопительный эффект», - отметила собеседница НСН.
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