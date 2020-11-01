Стал известен фактор, снижающий риск заражения COVID-19 в пять раз

Китайские ученые смогли сделать такой вывод благодаря тому, что в стране сильна тенденция ношения очков - китайцы крайне редко пользуются контактными линзами, пишет Газета.ru

«В Китае было проведено исследование, которое показало, что люди, которые носят очки, заражаются COVID-19 в пять раз реже. В Китае это очень ярко проявляется, потому что носят очки более 80%», — цитируют Нетесова «Известия».

Врач напомнил, что нос и слизистая глаз – это основные каналы зараженияCOVID-19 и рекомендовал пользоваться доступными средствами защиты, сообщает RT.

Ранее клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Ошемкова в эфире НСН сообщила, какими опасениями делятся россияне на фоне пандемии COVID-19.

«У многих наблюдаются симптомы уже имевшихся расстройств от возрастающего уровня стресса. И после снятия ограничений, а не во время самоизоляции, обращений лично в моей практике стало больше. Это некий «накопительный эффект», - отметила собеседница НСН.

