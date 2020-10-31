Арбенина одобрила жесткие противоэпидемиологические меры

«Полностью поддерживаю жесткие меры предосторожности. И, несмотря на то, что носить маски и перчатки очень неудобно, это действительно защищает нас. Берегите себя и близких, поддерживайте иммунитет витамином С, прокачивайте легкие спортом и не подвергайтесь панике. Я искренне поддерживаю всех, кто в эти дни борется с вирусом», – сказала она.

Тем временем, за последние сутки статистика по заболеваемости коронавирусом в России побила очередной рекорд. Накануне было выявлено 18 283 заразившихся, умерли за последние сутки 355 человек, выздоровели 14 519.

Также Арбенина в эксклюзивном интервью НСН предложила отфильтровать всех неграмотных граждан в соцсетях.

