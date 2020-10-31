Арбенина одобрила жесткие противоэпидемиологические меры
Лидер группы «Ночные Снайперы» в беседе с НСН поддержала всех, кто сейчас борется с коронавирусом.
С 28 октября на территории России ввели режим обязательного ношения защитных масок. Соблюдать подобную противоэпидемиологическую меру необходимо в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах. Этим же указом запрещена работа заведений общепита и развлекательных учреждений в период с 23 часов до 6 утра.
Лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина в эфире НСН поддержала жесткие противоэпидемиологические меры.
«Полностью поддерживаю жесткие меры предосторожности. И, несмотря на то, что носить маски и перчатки очень неудобно, это действительно защищает нас. Берегите себя и близких, поддерживайте иммунитет витамином С, прокачивайте легкие спортом и не подвергайтесь панике. Я искренне поддерживаю всех, кто в эти дни борется с вирусом», – сказала она.
Тем временем, за последние сутки статистика по заболеваемости коронавирусом в России побила очередной рекорд. Накануне было выявлено 18 283 заразившихся, умерли за последние сутки 355 человек, выздоровели 14 519.
Также Арбенина в эксклюзивном интервью НСН предложила отфильтровать всех неграмотных граждан в соцсетях.
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Заразились
1,6 млн+18 283 / сут.
Умерли
27 656+355 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+14 519 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru