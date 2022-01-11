США выявили рекордное количество случаев заражения COVID-19

В США за сутки выявили более 1,3 млн случаев заражения коронавирусом, это стал рекордным показателем за всё время пандемии. Это демонстрируют данные университета Джонса Хопкинса.

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Около 1,35 млн случаев коронавируса было зарегистрировано в США за последние сутки. В университете отметили, что большая часть заразившихся болеют омикрон-штаммом, на него пришлось 95,4% от всех случаев коронавируса, выявленных в стране.

Ранее американские СМИ сообщали, что за прошедшие выходные показатель госпитализации среди пациентов с подтвержденным коронавирусом также достиг максимума.

Говоря о распространении нового штамма, врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что существующие вакцины хуже защитят от штамма «омикрон», однако этот иммунитет всё же поможет избежать госпитализации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПандемияСтатистикаЗаболеванияСША
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