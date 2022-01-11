США выявили рекордное количество случаев заражения COVID-19
В США за сутки выявили более 1,3 млн случаев заражения коронавирусом, это стал рекордным показателем за всё время пандемии. Это демонстрируют данные университета Джонса Хопкинса.
Около 1,35 млн случаев коронавируса было зарегистрировано в США за последние сутки. В университете отметили, что большая часть заразившихся болеют омикрон-штаммом, на него пришлось 95,4% от всех случаев коронавируса, выявленных в стране.
Ранее американские СМИ сообщали, что за прошедшие выходные показатель госпитализации среди пациентов с подтвержденным коронавирусом также достиг максимума.
Говоря о распространении нового штамма, врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что существующие вакцины хуже защитят от штамма «омикрон», однако этот иммунитет всё же поможет избежать госпитализации.
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Заразились
10,7 млн+17 525 / сут.
Умерли
318 тыс.+783 / сут.
Выздоровели
9,7 млн+25 216 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru