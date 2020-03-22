США – третьи в мире по количеству заболевших COVID-19
США поднялись на третье место в мире по числу вышли на третье место в мире по числу заражений новым коронавирусом COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на Университет Джонса Хопкинса.
Всего в США общее число заражений составило 25 493, умерли 307 человек.
Уточняется, что на первом и втором количестве зараженных в мире по местах Китай и Италия соответственно.
По последним данным, в России число зараженных составляет 306 человек, 16 выздоровели, умерших нет.
По официальным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), всего в мире инфицированы коронавирусом 267 013 человек, 11 201 - скончался.
Ранее ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в беседе с НСН согласился с прогнозом коллеги о спаде пандемии COVID-19 в России летом. Ученый пояснил, на основе каких данных и сам пришел к такому выводу.
«Я предполагал аналогичные сроки для России, исходя из истории вирусных пандемий и инфекций. Всплеск пойдет на спад не с сегодняшнего дня, в течение ближайших двух месяцев. Думаю, эта информация должна уравновесить панику, которая возникла в обществе. Если сравнить Россию с Китаем, Европой, получается, что мы – исключение из правил. Там гораздо больше больных коронавирусом. Запугали людей! Видно, что они боятся, напуганы. Эта ситуация показывает уровень внушаемости общества. Не такая это страшная инфекция – коронавирус!» - заявил эксперт.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В Загребе произошло сильнейшее землетрясение за 140 лет
- Онищенко напомнил об экономических потерях Китая из-за ужесточения карантина
- В России возможно ужесточение карантина по COVID-19
- США – третьи в мире по количеству заболевших COVID-19
- В Башкирии ликвидировали террориста