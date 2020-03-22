США – третьи в мире по количеству заболевших COVID-19

Уточняется, что на первом и втором количестве зараженных в мире по местах Китай и Италия соответственно.

По последним данным, в России число зараженных составляет 306 человек, 16 выздоровели, умерших нет.

По официальным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), всего в мире инфицированы коронавирусом 267 013 человек, 11 201 - скончался.

Ранее ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в беседе с НСН согласился с прогнозом коллеги о спаде пандемии COVID-19 в России летом. Ученый пояснил, на основе каких данных и сам пришел к такому выводу.

«Я предполагал аналогичные сроки для России, исходя из истории вирусных пандемий и инфекций. Всплеск пойдет на спад не с сегодняшнего дня, в течение ближайших двух месяцев. Думаю, эта информация должна уравновесить панику, которая возникла в обществе. Если сравнить Россию с Китаем, Европой, получается, что мы – исключение из правил. Там гораздо больше больных коронавирусом. Запугали людей! Видно, что они боятся, напуганы. Эта ситуация показывает уровень внушаемости общества. Не такая это страшная инфекция – коронавирус!» - заявил эксперт.

