Россия отправит авиагруппу в Италию на борьбу с коронавирусом
Россия направит в Италию авиационную группу оперативной доставки в качестве поддержки властей в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.
Отмечается, что спецгруппа сформирована по поручению президента России Владимира Путина. В ней будут задействованы самолеты военно-транспортной авиации ВКС России.
Планируется, что самолеты могут вылететь в Италию 22 марта.
Италия готова принять российские спецборта. Об этом заявил министр обороны страны Лоренцо Гуэрини в беседе с коллегой из РФ Сергеем Шойгу. Их телефонный разговор состоялся вечером, 21 марта.
«В ходе разговора глава итальянского военного ведомства подтвердил готовность принять начиная с 22 марта российские самолёты со специалистами, техникой и оборудованием», — цитирует RT сообщение Минобороны.
Отмечается, что Гуэрини поблагодарил российскую сторону за поддержку Италии в борьбе с коронавирусом.
Напомним, из стран Европы в Италии больше всего пострадавших от коронавируса – 53 тысячи человек заразились, 4,8 тысячи – скончались.
По официальным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), всего в мире инфицированы коронавирусом 267 013 человек, 11 201 - скончался.
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