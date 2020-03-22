Россия отправит авиагруппу в Италию на борьбу с коронавирусом

Россия направит в Италию авиационную группу оперативной доставки в качестве поддержки властей в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.

Отмечается, что спецгруппа сформирована по поручению президента России Владимира Путина. В ней будут задействованы самолеты военно-транспортной авиации ВКС России.

Планируется, что самолеты могут вылететь в Италию 22 марта.

Италия готова принять российские спецборта. Об этом заявил министр обороны страны Лоренцо Гуэрини в беседе с коллегой из РФ Сергеем Шойгу. Их телефонный разговор состоялся вечером, 21 марта.