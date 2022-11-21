США и Евросоюз потребовали от Китая выплачивать репарации за загрязнение атмосферы
Представители почти 200 стран мира подготовили соглашение о выплате репараций бедным государствам, пострадавшим от климатических изменений. Основное требование США и ЕС в рамках договора было заставить Китай и другие страны, производящие значительное количество отходов, сделать максимальные вложения в фонд. Договор был подписан в курортном городе Шарм-эль-Шейх (Египет) на климатическом саммите COP27. Об этом сообщил информационный канал Fox News.
Пока что подробности деятельности фонда не разглашаются, однако известно, что его существование будет обеспечено вложениями развитых государств, а также других государственных и частных источников, таких, как международные финансовые организации. Будут ли принимать участие в деятельности фонда Евросоюз или США, не уточняется.
В основном объектами помощи фонда станут наиболее уязвимые государства, однако страны со средним уровнем развития экономики, получившие серьезный урон вследствие климатических катастроф, также смогут получать помощь.
По всей видимости, детали работы фонда станут ключевой темой конференции по климату в ОАЭ, которая состоится в 2023 году. Сейчас значительные обязательства по выплатам взяли на себя лишь несколько государств.
Ранее в ООН предложили пять шагов для адаптации стран к климатическому кризису. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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