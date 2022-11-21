США и Евросоюз потребовали от Китая выплачивать репарации за загрязнение атмосферы

Пока что подробности деятельности фонда не разглашаются, однако известно, что его существование будет обеспечено вложениями развитых государств, а также других государственных и частных источников, таких, как международные финансовые организации. Будут ли принимать участие в деятельности фонда Евросоюз или США, не уточняется.

В основном объектами помощи фонда станут наиболее уязвимые государства, однако страны со средним уровнем развития экономики, получившие серьезный урон вследствие климатических катастроф, также смогут получать помощь.

По всей видимости, детали работы фонда станут ключевой темой конференции по климату в ОАЭ, которая состоится в 2023 году. Сейчас значительные обязательства по выплатам взяли на себя лишь несколько государств.

Ранее в ООН предложили пять шагов для адаптации стран к климатическому кризису. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

