«Нагнетание страстей»: Климатолог исключил вымирание человечества к 2050 году
Изменение климата из-за человеческого фактора усугубляется, а принимаемых усилий недостаточно, однако пока что ситуация не критична, отметил в эфире НСН климатолог Андрей Киселев.
Человечество не вымрет к 2050 году вопреки прогнозу суперкомпьютера World One, однако основания для скорого краха цивилизации из-за тревожного изменения климата есть, рассказал научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев в разговоре с НСН.
Накануне суперкомпьютер World One, предназначенный для прогнозирования цивилизационных закономерностей, определил срок вымирания человечества. Согласно подсчетам машины, крах цивилизации произойдет в 2050 году. Причиной конца света станет деятельность людей, в частности, загрязнение окружающей среды и его негативные последствия. Киселев отметил, что прогноз компьютера во многом зависит от заложенной в него программы.
«Что касается прогноза, то какую программу вы заложите, такой результат и получите. Те факторы, которые заложили в компьютер, дают явно неудовлетворительный результат. Однако ситуация с изменениями климата, неблагоприятными и связанными с антропогенными факторами усугубляется. Подавляющее большинство специалистов говорит, что мер, которые предпринимаются, недостаточно. Те усилия, которые сейчас прилагаются, в частности, COP27 (климатический саммит ООН – ред. НСН), говорят о том, что их нужно увеличить еще больше. Ситуация усугубляется, и она тревожная. Основание к гибели человечества есть, но пока это больше нагнетание страстей», - сказал Киселев.
Ранее климатолог Йохан Рокстрем заявил, что менее чем через 50 лет из Бразилии, Индии, районов Африки и Ближнего Востока может начаться массовая эмиграция из-за повышения температуры. По прогнозам ученого, потепление на 2,4 градуса грозит Земле непредсказуемыми и катастрофическими последствиями и создаст совершенно новые условия жизни. Вероятно, указал он, часть планеты перестанет быть обитаемой.
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