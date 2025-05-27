Судью отстранили от дела Марадоны из-за несогласованной видеосъемки
В Аргентине судья Хулета Макинтач была отстранена от дела о смерти Диего Марадоны после того, как прокуратура выявила факт несогласованной видеосъемки в зале суда. Об этом сообщил телеканал TN.
По данным журналистов, судья допустила присутствие съемочной группы на одном из заседаний без соответствующего разрешения, чтобы, предположительно, содействовать созданию документального фильма. Это решение вызвало недовольство прокуратуры, которая потребовала ее отстранения от процесса. В ближайшее время будет решено, должен ли новый судья повторно заслушать всех свидетелей и обвиняемых.
Слушания по делу начались в марте. В центре процесса — обвинения в непредумышленном убийстве в адрес восьми медработников, которые оказывали помощь Марадоне в период его домашней реабилитации после нейрохирургической операции. По версии прокуратуры, условия, в которых находился спортсмен, не соответствовали медицинским стандартам. Обвиняемым грозит от 8 до 25 лет лишения свободы.
Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни от острой сердечной недостаточности, вызвавшей отек легких, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Судью отстранили от дела Марадоны из-за несогласованной видеосъемки
- СМИ: Мерц не будет обсуждать в Берлине поставки Украине ракет Taurus
- Швейцария заявила о готовности помочь в организации переговоров России и Украины
- В Госдепе отвергли сообщения о разочаровании Трампа в России
- Air Serbia получила допуск к перелетам в Китай через Россию
- Глава МИД Германии анонсировал ужесточение санкций ЕС против России
- Неизвестный пытался отравить рысей и леопарда в Московском зоопарке
- Латвия призвала страны ЕС прекратить выдачу виз россиянам
- Медведев предостерег Трампа от эскалации с Россией
- МВД: Мошенники арендуют WhatsApp школьников для звонков россиянам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru