Судью отстранили от дела Марадоны из-за несогласованной видеосъемки

В Аргентине судья Хулета Макинтач была отстранена от дела о смерти Диего Марадоны после того, как прокуратура выявила факт несогласованной видеосъемки в зале суда. Об этом сообщил телеканал TN.

По данным журналистов, судья допустила присутствие съемочной группы на одном из заседаний без соответствующего разрешения, чтобы, предположительно, содействовать созданию документального фильма. Это решение вызвало недовольство прокуратуры, которая потребовала ее отстранения от процесса. В ближайшее время будет решено, должен ли новый судья повторно заслушать всех свидетелей и обвиняемых.

Эксперт: Марадона перед смертью мог 12 часов находиться в агонии

Слушания по делу начались в марте. В центре процесса — обвинения в непредумышленном убийстве в адрес восьми медработников, которые оказывали помощь Марадоне в период его домашней реабилитации после нейрохирургической операции. По версии прокуратуры, условия, в которых находился спортсмен, не соответствовали медицинским стандартам. Обвиняемым грозит от 8 до 25 лет лишения свободы.

Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни от острой сердечной недостаточности, вызвавшей отек легких, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудСмертьМарадона

Горячие новости

Все новости

партнеры