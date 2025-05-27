Судью отстранили от дела Марадоны из-за несогласованной видеосъемки

В Аргентине судья Хулета Макинтач была отстранена от дела о смерти Диего Марадоны после того, как прокуратура выявила факт несогласованной видеосъемки в зале суда. Об этом сообщил телеканал TN.

По данным журналистов, судья допустила присутствие съемочной группы на одном из заседаний без соответствующего разрешения, чтобы, предположительно, содействовать созданию документального фильма. Это решение вызвало недовольство прокуратуры, которая потребовала ее отстранения от процесса. В ближайшее время будет решено, должен ли новый судья повторно заслушать всех свидетелей и обвиняемых.