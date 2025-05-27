Швейцария заявила о готовности помочь в организации переговоров России и Украины
Власти Швейцарии подтвердили, что остаются открытыми к содействию в организации возможных переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представительяшвейцарского МИД Валентина Клива.
По словам дипломата, Швейцария «по-прежнему готова предложить свои добрые услуги» и находится в контакте со всеми заинтересованными сторонами на разных уровнях. При этом Клива отказался напрямую комментировать сообщения о потенциальном месте следующего раунда переговоров.
Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог в эфире Fox News заявил, что следующая встреча между Москвой и Киевом может пройти в Женеве.
По его словам, Вашингтон ранее предлагал провести переговоры в Ватикане, однако Москва, как утверждает Келлог, отвергла эту инициативу, передает «Радиоточка НСН».
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