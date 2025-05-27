Швейцария заявила о готовности помочь в организации переговоров России и Украины

Власти Швейцарии подтвердили, что остаются открытыми к содействию в организации возможных переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представительяшвейцарского МИД Валентина Клива.

По словам дипломата, Швейцария «по-прежнему готова предложить свои добрые услуги» и находится в контакте со всеми заинтересованными сторонами на разных уровнях. При этом Клива отказался напрямую комментировать сообщения о потенциальном месте следующего раунда переговоров.

Швейцария примет участие в международной встрече по безопасности в Москве

Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог в эфире Fox News заявил, что следующая встреча между Москвой и Киевом может пройти в Женеве.

По его словам, Вашингтон ранее предлагал провести переговоры в Ватикане, однако Москва, как утверждает Келлог, отвергла эту инициативу, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаРоссияШвейцария

Горячие новости

Все новости

партнеры