СМИ: Мерц не будет обсуждать в Берлине поставки Украине ракет Taurus

Канцлер Германии Фридрих Мерц не намерен поднимать вопрос о поставках дальнобойных ракет Taurus во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине 28 мая. Об этом сообщает Bild со ссылкой на правительство ФРГ.

В немецком правительстве подтвердили изданию, что тема ракет не входит в повестку переговоров, несмотря на недавние разговоры о снятии ограничений на удары дальнобойным оружием по территории России, которые Мерц ранее анонсировал совместно с Великобританией, Францией и США.

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При этом вице-канцлер Ларс Клингбайль ранее подчеркнул сохранение прежней позиции Германии по дальнобойному оружию. Канцлер позднее уточнил, что решение о снятии ограничений было принято еще несколько месяцев назад.

Ракета Taurus, производимая совместным предприятием немецкой MBDA и шведской SAAB Bofors Dynamics, представляет собой высокоточное оружие «воздух–земля» с дальностью до 500 километров и способностью преодолевать плотную противовоздушную оборону, летая на малой высоте, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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