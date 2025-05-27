СМИ: Мерц не будет обсуждать в Берлине поставки Украине ракет Taurus

Канцлер Германии Фридрих Мерц не намерен поднимать вопрос о поставках дальнобойных ракет Taurus во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине 28 мая. Об этом сообщает Bild со ссылкой на правительство ФРГ.

В немецком правительстве подтвердили изданию, что тема ракет не входит в повестку переговоров, несмотря на недавние разговоры о снятии ограничений на удары дальнобойным оружием по территории России, которые Мерц ранее анонсировал совместно с Великобританией, Францией и США.