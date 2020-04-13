Сроки сдачи ЕГЭ вновь могут перенести из-за COVID-19

В то же время первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин настаивает на отмене единого государственного экзамена в этом году, о чём он заявил в эфире НСН.

Заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы, доктор педагогических наук Евгений Ямбург в беседе с НСН не согласился с предложением депутата Олега Смолина и рассказал, почему в этом году не будет отменён ЕГЭ.

Добавим, в начале апреля Сергей Кравцов заявил, что учебный год для учеников 11-ых классов могут продлить до 8 июня, после чего начнется сдача ЕГЭ. В связи с этим в Минобороны заявили, что в этом году выпускники школ не будут призываться в армию. Им дадут возможность сдать единый государственный экзамен и поступить в вузы.



