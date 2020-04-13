Сроки сдачи ЕГЭ вновь могут перенести из-за COVID-19
Минпросвещения России может скорректировать срок проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ). Однако пока такого решения нет. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступил министр просвещения Сергей Кравцов. Он напомнил, что сроки начала сдачи ЕГЭ уже перенесены на 8 июня. Эта дата может быть скорректирована, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации, отмечает РИА ФАН.
Напомним, ранее в Минпросвещения в связи с распространением COVID-19 приняли решение о переносе сроков сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня. ОГЭ перенесли на 9 июня.
В то же время первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин настаивает на отмене единого государственного экзамена в этом году, о чём он заявил в эфире НСН.
Заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы, доктор педагогических наук Евгений Ямбург в беседе с НСН не согласился с предложением депутата Олега Смолина и рассказал, почему в этом году не будет отменён ЕГЭ.
Добавим, в начале апреля Сергей Кравцов заявил, что учебный год для учеников 11-ых классов могут продлить до 8 июня, после чего начнется сдача ЕГЭ. В связи с этим в Минобороны заявили, что в этом году выпускники школ не будут призываться в армию. Им дадут возможность сдать единый государственный экзамен и поступить в вузы.
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