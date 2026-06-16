Миллиардер Евтушенков призвал отправить всех студентов на производство
Основатель АФК «Система» и российский миллиардер Владимир Евтушенков заявил изданию «Эксперт», что будущие студенты должны сразу получать практический опыт работы на предприятиях.
Он предложил заставить молодых людей после сдачи ЕГЭ и зачисления в институт работать, та как «за пять лет учебы у многих студентов не формируется реальная специализация, а работодателям приходится обучать выпускников уже после получения диплома». Бизнесмен считает, что «когда человек оканчивает вуз, он уходит как белый лист, как школьник». И это беда — мы начинаем учить его в 23–24 года», — указал Евтушенков.
Миллиардер предложил выстроить «гибридную модель», которая позволила бы студенту одновременно учиться и работает на производстве.
Ранее стало известно, что Госдума за 1 млн рублей изучит, почему молодежь откладывает выход на работу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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