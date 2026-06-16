МЧС пожаловалось на нехватку более чем 200 тысяч пожарных
МЧС России заявило, что в стране по данным на конец 2025 года пожарным силам не хватало более 203 тыс. сотрудников.
Об этом сказано в отчете о «состоянии защиты населения и территорий РФ от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Из документа следует, что численность Федеральной противопожарной службы к концу прошлого года составляла 386,83 тыс. человек. По данным министерства, численность противопожарной службы должна превышать 590 тыс. человек.
Всего в прошлом году в пожарах погибли 6,5 тыс. человек. Ущерб оценивается в 301,18 млрд руб. Больше всего пожаров произошло в Центровальном ФО (63 тыс. 838), Приволжском ФО (49 тыс. 102) Сибирском ФО (41 тыс. 579).
Рост финансирования борьбы с лесными пожарами до 19,9 миллиарда рублей недостаточен для решения всех проблем, заявил в эфире НСН учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.
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