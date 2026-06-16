В России на треть выросла аварийность с электросамокатами

В России за январь-май 2026 года на 32% год к году увеличилась аварийность с электросамокатами — до 1160 таких происшествий, сообщает «Коммерсант».

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По данным ГИБДД, большая часть дорожных происшествий произошла по вине управляющих средствами индивидуальной мобильности (СИМ), которые нарушают правила дорожного движения. В результате с начала года погибли 11 человек, а 1230 получили травмы.

Большая часть аварий с СИМ произошла в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Нередки случаи ДТП в Челябинской, Свердловской, Нижегородской и Омской областях, Башкортостане, Тюменской области и Подмосковье.

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с НСН связала рост ДТП с увеличением на дорогах частных самокатов. Она отметила, что в снижении статистики по авариям с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) поможет строительство выделенных полос, фото и видеофиксация нарушений и повышение штрафов.

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ФОТО: НСН / Екатерина Галайда-Перера
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