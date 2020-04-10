Российские вузы организуют сдачу сессий онлайн

«В принципе, университеты адаптировались, вузы адаптировались, и есть понимание, что итоговую промежуточную аттестацию вполне можно организовать с помощью тех технологий, которые мы сегодня с вами активно используем», - сказал он.



Накануне стало известно, что Министерство просвещения РФ разрешило регионам самостоятельно изменить календарный график обучения в школах или завершить учебный год для 1-8 классов досрочно.

В то же время министерство поручило провести ОГЭ очно для девятиклассников и продолжать готовить выпускников к ЕГЭ.

