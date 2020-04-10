Российские вузы организуют сдачу сессий онлайн
Российские вузы в этом году организуют сдачу сессий в режиме онлайн в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 10 апреля, в ходе совещания заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
«В принципе, университеты адаптировались, вузы адаптировались, и есть понимание, что итоговую промежуточную аттестацию вполне можно организовать с помощью тех технологий, которые мы сегодня с вами активно используем», - сказал он.
Накануне стало известно, что Министерство просвещения РФ разрешило регионам самостоятельно изменить календарный график обучения в школах или завершить учебный год для 1-8 классов досрочно.
В то же время министерство поручило провести ОГЭ очно для девятиклассников и продолжать готовить выпускников к ЕГЭ.
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