Трамп: После Ирана США сосредоточатся на Украине
После разрешения ситуации вокруг Ирана и заключения мира между Вашингтоном и Тегераном американские власти направят усилия на остановку боевых действий на Украине, заявил журналистам американский лидер Дональд Трамп.
«Посмотрим, сможем ли мы это решить», — сказа он во время пресс-конференции на саммите S7 во французском Эвиане-ле-Бене. Политик указал, что накануне у него состоялись «очень хорошие» телефонные разговоры с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. «И мне кажется, возможно, мы сможем что-то сделать и в этом вопросе», - отметил глава Белого дома. Он подчеркнул, что люди не должны погибать.
Последняя беседа по телефону лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продолжался 55 минут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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