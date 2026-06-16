Трамп: После Ирана США сосредоточатся на Украине

«Посмотрим, сможем ли мы это решить», — сказа он во время пресс-конференции на саммите S7 во французском Эвиане-ле-Бене. Политик указал, что накануне у него состоялись «очень хорошие» телефонные разговоры с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. «И мне кажется, возможно, мы сможем что-то сделать и в этом вопросе», - отметил глава Белого дома. Он подчеркнул, что люди не должны погибать.

Последняя беседа по телефону лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продолжался 55 минут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

