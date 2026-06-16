В «РЖД» возобновили продажу билетов на юг после приостановки

В «РЖД» возобновили продажу билетов на ряд поездов на южном направлении после приостановки, сообщает РБК.

«РЖД» приостановили продажу билетов на поезда с юга России на сентябрь

Она была связана с корректировкой графика на сентябрь. Компания изменила расписание и маршруты на дальнем направлении после 8 сентября из-за ремонта железнодорожной инфраструктуры. Мера затронула поезда до курортов Черноморского побережья и Минеральных Вод.

Всего на лето назначено курсирование почти 600 пар поездов: в Минеральные Воды и на курорты Черноморского побережья, в том числе в Адлер, Анапу, Новороссийск, Кисловодск и Минеральные Воды.

Ранее военный эксперт раскрыл новую тактику ВСУ при атаках на поезда в Крыму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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