Прокуроров просят не верить на слово ФСИН и проверять условия жизни в колонии

Ранее Минюст РФ утвердил новые правила внутреннего распорядка следственных изоляторов, исправительных учреждений и исправительных центров ФСИН. В части улучшения быта появится возможность ежедневного принятия душа беременными женщинами, женщинами, имеющими при себе малолетних детей, инвалидами I и II групп. Также предлагается обеспечить приватность при установлении санузлов. Подозреваемые, обвиняемые и осужденные смогут получать информацию о своем здоровье. Расширят и перечень вещей, которые можно брать в колонии и СИЗО. В частности, электронные книги, биологически активные добавки и другое.

«Вещи, связанные с приватностью, обеспечением человека элементарными потребностями по гигиене, давно прописаны в международных конвенциях. Сейчас Россия выходит из них. Решение Минюста – важный шаг, чтобы на уровне законодательства зарегулировать процесс. Есть ряд учреждений во ФСИН, где говорят, что не написано, то мы делать не будем», - говорит Мельников.

Собеседник отмечает, что данное решение Минюста не должно остаться на бумаге и в вопросе реализации утвержденных мер должны помочь общественники и прокуроры.

«Нужен независимый контроль, а региональные прокуратуры не должны верить на слово УФСИН. Прокурорам нужно выходить с проверками соблюдения прав человека. Без этого ничего на практике не получится. Надеюсь, что Минюст со своей стороны решит вопрос независимого общественного контроля. Пока этого нет. Сейчас региональные УФСИН решают, кого пускать в ОНК, а кого нет. Людей с независимой позицией блокируют. Иначе мы не сможем побороть пытки, улучшить условия содержания заключенных», - подчеркнул Мельников.

Уровень рецидива, по его словам, напрямую зависит от условий содержания в колониях. Иван Мельников привел в пример Норвегию, где самые лучшие условия содержания и самый низкий процент возвращения в колонию бывших заключенных.

«Там не более 10-15% людей возвращаются к криминалу. У нас больше 60% россиян, вышедших из МЛС, возвращаются через несколько лет обратно. Значит система плохо работает. Если к людям относится как к животным, как это происходит в некоторых российских колониях, то они выходят на свободу озлобленными. Нечего удивляться, когда они также начинают себя вести по отношению к обществу. Предлагаемые изменения помогут уменьшить рецидив», - отметил Мельников.

Расширение перечня разрешенных вещей, по его словам, сделает жизнь заключенных комфортнее.

«Разрешили, в частности, иметь планшеты без выхода в интернет. К примеру, заключенным по экономическим делам приходилось с десятками, сотнями томов ездить на суд. Представляете какой объем макулатуры они вынуждены хранить? Теперь использование планшета прописали в правилах внутреннего распорядка. Увеличение числа помывок скажется на уменьшении уровня заболеваемости», - считает Мельников.

Ранее правозащитник Иван Мельников назвал НСН основные нарушения в отношении подозреваемых и задержанных.



