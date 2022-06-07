«Потомки не оценят новый ГУЛАГ»: Правозащитник оценил ситуацию в российских СИЗО

Затягивание допросов, многократные и необоснованные перевозки из СИЗО в изоляторы временного содержания и обратно, многочасовые задержания по административным делам, удержание в автобусах и автозаках – это еще не весь список основных нарушений в отношении подозреваемых и задержанных, рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-президент российского подразделения Международного Комитета Защиты Прав Человека Иван Мельников.

Ранее во вторник об уголовной наказуемости затягивания допросов напомнил Верховный суд. Эксперты пришли к выводу о том, что к незаконным действиям могут быть отнесены существенное нарушение установленных требований о продолжительности и об условиях проведения допроса, шантаж и угрозы обвиняемому, его близким и иным участникам процесса.

«Важно, что Верховный суд дал свои указания относительно необходимости соблюдать время допроса и другие нормы. У нас затягивание допросов - это регулярная практика. По административным делам граждан задерживают и держат при проведении первичных действий более двух часов. Или могут сколько угодно держать в автобусах и автозаках, потом состряпать протокол и указать другое время опроса, чтобы скрыть время нахождения человека в полиции. Права гражданина должны соблюдаться в любом случае. Нельзя его, например, привести через всю страну, допрашивать 24 часа, не давать спать и есть. Это объективно можно считать способом физическое воздействия на него. Причём очень схожим с пытками!» - заявил Мельников.

При этом правозащитник обратил внимание на то, что даже в случае возникновения реальных ситуаций с нарушением прав подозреваемых и задержанных, обращений по этому поводу в надзорные органы практически нет.

«Проверяя отделы полиции и следственные изоляторы я слышал жалобы на то, что слишком долго допрашивали или вывозили из СИЗО в ИВС, в другие камеры и так далее. Но, обращу внимание на то, что с исками никто не обращался. И тут есть несколько ответов на вопрос - почему? Во-первых, это наша юридическая безграмотность. Когда люди с этим сталкиваются впервые, они не подготовлены. У кого-то даже в первые часы допроса может не быть адвоката или он по назначению и не станет всё это разъяснять. Во-вторых, конечно должны быть реакции и строгие меры со стороны органов надзора и, прежде всего, прокуратуры. А они бывают только на вопиющие и резонансные случаи», - посетовал собеседник «Радиоточки НСН».

На логичный вопрос о том, как подозреваемым и задержанным отстаивать свои права, вице-президент российского подразделения Международного Комитета Защиты Прав Человека напомнил о независимых общественных организациях, которые уполномочены контролировать эту сферу.

«Нужен независимый общественный контроль. Это должны быть члены общественных наблюдательных комиссий (ОНК), которым нельзя «подрезать крылья и языки». Понятно, что официально принимает решение о вхождении того или иного человека в состав ОНК общественная палата, но не официально кандидатов одобряют региональные управления ФСИН и МВД. Конечно, предпочтение будет отдано «удобным» людей. Вот таких быть не должно! В противном случае у нас допросы будут проводить по несколько суток. А в исторической перспективе потомки не оценят новый ГУЛАГ и даже не захотят читать про это в книгах. Все заинтересованы в том, чтобы не было пыток, соблюдались законы и в стране функционировала нормальная правовая система», - подчеркнул Мельников.

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