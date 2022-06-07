СИЗО страшнее тюрьмы: Трунов перечислил «парадоксы» правосудия в России

Адвокат Игорь Трунов в эфире НСН рассказал, что людей в России часто арестовывают для того, чтобы повысить раскрываемость преступлений.

Президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН заявил, что парадоксом российской системы правосудия является, в том числе и то, что часть людей, находящихся под стражей до решения суда, потом из под нее освобождаются.

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«Есть такой российский феномен, когда предварительное заключение строже, чем отбывание наказания, и заключенные стремятся побыстрее уехать в места лишения свободы. Этот инструмент и есть борьба за раскрываемость. Этим, а не дедуктивными способами, пользуются следственные органы. Парадокс также в том, что 26% тех, кто содержится под стражей до суда, потом по приговору суда получают наказание, не связанное с лишением свободы. Это погоня за раскрываемостью, как показатель "эффективности" следственной системы. Такого парадокса в мире нет», - отметил он.

По его мнению, сейчас представители ФСИН специально пытаются оправдать переполненность СИЗО в России.

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«Еще в 2003 году стало понятно, что суды в отношении меры пресечения в виде заключения под стражу настроены еще более жестко, чем прокуратура. Это старая проблема. ФСИН находит причину переполненности российских СИЗО, говоря о том, что они переполнены задержанными гражданами Украины из-за спецоперации. Но по статистике изоляторы переполнены в Москве, в республике Татарстан – где там украинцы?» - заключил адвокат.

Ранее Игорь Трунов в пресс-центре НСН отметил, что в 2022 году количество арестованных увеличится минимум на 10% из-за выхода России из Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

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ФОТО: pxhere.com
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