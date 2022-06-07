СИЗО страшнее тюрьмы: Трунов перечислил «парадоксы» правосудия в России

«Есть такой российский феномен, когда предварительное заключение строже, чем отбывание наказания, и заключенные стремятся побыстрее уехать в места лишения свободы. Этот инструмент и есть борьба за раскрываемость. Этим, а не дедуктивными способами, пользуются следственные органы. Парадокс также в том, что 26% тех, кто содержится под стражей до суда, потом по приговору суда получают наказание, не связанное с лишением свободы. Это погоня за раскрываемостью, как показатель "эффективности" следственной системы. Такого парадокса в мире нет», - отметил он.

По его мнению, сейчас представители ФСИН специально пытаются оправдать переполненность СИЗО в России.